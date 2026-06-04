PIC bez dogovora o novom visokom predstavniku u BiH

Ključne zemlje uključene u izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nisu postigle dogovor o kandidatu koji bi trebao naslijediti Christiana Schmidta.

Prema informacijama koje je objavila Istraga.ba, zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira je završeno, ali novi visoki predstavnik nije izabran.

Jedan od kandidata koji se spominje za ovu funkciju je italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Međutim, delegacije Njemačke, Francuske i Velike Britanije zatražile su dodatno vrijeme kako bi se detaljnije upoznale s njegovom politikom i planovima za djelovanje u Bosni i Hercegovini.

S druge strane, prema istim informacijama, Sjedinjene Američke Države insistirale su da Landi bude imenovan već danas, ali za takvu odluku nije bilo potrebnog konsenzusa.

Osim pitanja imenovanja novog visokog predstavnika, učesnici sastanka razmatrali su i budućnost korištenja Bonskih ovlasti, koje visokom predstavniku omogućavaju donošenje obavezujućih odluka i smjenu zvaničnika.

Neslaganja među članicama PIC-a pokazuju da rasprava nije vezana samo za ime novog visokog predstavnika, nego i za obim ovlasti koje bi ta funkcija trebala imati u narednom periodu.

Ishod ovih razgovora mogao bi imati važan utjecaj na buduću ulogu međunarodne zajednice u BiH, posebno u trenutku kada se sve češće otvara pitanje načina djelovanja OHR-a i njegovih intervencija u političke procese u zemlji.