Premijer Španije koji se suprotstavio Trumpu radio u BiH 1999. godine

Premijer Španije Pedro Sanchez, koji se posljednjih mjeseci ističe kao jedan od evropskih lidera koji se najglasnije suprotstavio predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu i američkom napadu na Iran, krajem devedesetih godina radio je i u Bosni i Hercegovini.

Prije političke karijere u Španiji, Sanchez je 1999. godine bio šef kabineta tadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa. U Sarajevu je proveo manje od godinu dana, jer je u augustu iste godine Westendorpa na funkciji visokog predstavnika naslijedio Wolfgang Petritsch.

Španski list El Pais u svom profilu iz 2020. godine podsjetio je na Sanchezov kratki mandat u Bosni i Hercegovini i atmosferu koja je tada vladala u zemlji. U tekstu se navodi da je u to vrijeme politička situacija bila napeta zbog NATO operacija u Srbiji, što je dodatno uticalo na odnose u regionu.

Sanchez se prisjetio i jedne neobične situacije tokom sastanka s predstavnicima vlasti iz Republike Srpske. Prema pisanju El Paisa, sastanak je protekao u ugodnoj atmosferi, ali je prevodilac tokom pauze čuo razgovor u kuhinji zbog kojeg je upozorio delegaciju da ne piju sok od narandže koji im je bio ponuđen.

Navodno je rekao da je u sok ulivena neka neugodna supstanca ili da je neko pljunuo u piće, nakon čega su članovi delegacije odlučili da od tada na sastanke nose vlastitu flaširanu vodu.

Nakon povratka iz Bosne i Hercegovine Sanchez je radio kao savjetnik u nekoliko privatnih kompanija, a 2003. godine započeo je političku karijeru kao zastupnik u Gradskom vijeću Madrida.

U narednih petnaest godina bio je zastupnik u španskom parlamentu i lider opozicije kao član Socijalističke radničke partije Španije. Na funkciju premijera izabran je 2018. godine.

Sanchez je posebno došao u fokus međunarodne javnosti od 2023. godine, kada je otvoreno osudio izraelske vojne operacije u Gazi, što je bio potez na koji se rijetko odlučuju visoki evropski zvaničnici.

Nakon povratka Donalda Trumpa na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, španski premijer je više puta ulazio u političke sukobe s američkom administracijom. Jedna od najznačajnijih odluka bila je da SAD ne mogu koristiti vojne baze u Španiji za napade na Iran.

Time je Sanchez postao jedini evropski lider koji je otvoreno uskratio podršku američko-izraelskoj vojnoj akciji protiv Irana, dok su mnoge druge evropske države omogućile korištenje svojih baza i resursa američkim snagama.