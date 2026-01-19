Najmanje 39 poginulih u željezničkoj nesreći na jugu Španije

Jasmina Ibrahimović
Foto: BNODesk

Španska policija saopštila je da je najmanje 39 osoba poginulo u teškoj željezničkoj nesreći na jugu Španije, u općini Adamuz, gdje su se sudarila dva voza nakon iskliznuća brzog voza.

Nesreća se dogodila kada je brzi voz na relaciji Malaga, Madrid iskliznuo s pruge i prešao na susjedne šine, u trenutku kada se tom prugom kretao drugi voz na liniji Madrid, Huelva, nakon sudara i taj voz je iskliznuo. U oba voza bilo je nekoliko stotina putnika, a broj poginulih se tokom noći i jutra povećavao, od prvih informacija o deset stradalih do najnovijeg bilansa od najmanje 39.

Prema podacima nadležnih službi, desetine putnika su povrijeđene i prevezene u više bolnica, ukupno 152 osobe su hospitalizirane, od kojih je pet u kritičnom stanju, 24 teško povrijeđeno, dok ostali imaju povrede različitog stepena. Zbog nesreće je obustavljen željeznički saobraćaj između Madrida i Andaluzije, a dio drugih linija je preusmjeren.

Regionalna vlada Andaluzije proglasila je vanredno stanje, a na terenu su brojne hitne službe koje pomažu povrijeđenima i rade na zbrinjavanju putnika.

