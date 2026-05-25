Pao sa vidikovca: Muškarac iz Kalesije poginuo na Romaniji

Na lokalitetu Crvene stijene na Romaniji jučer se dogodila tragedija kada je muškarac smrtno stradao nakon pada s vidikovca.

Informaciju su potvrdili iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, navodeći da je prijavljeno kako je jedna osoba pala u provaliju na Via Ferrati „Sokolov put“, koja se nalazi na području Crvenih stijena.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici policije i Gorske službe spašavanja.

Navodno je riječ o muškarcu iz Kalesije koji je stradao prilikom pada s vidikovca, jedne od tačaka na Via Ferrati.