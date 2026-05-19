Pješak povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Pješak je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u blizini Osnovne škole Kreka, a na mjesto događaja izašle su ekipe hitne pomoći i policije.

Prema informacijama s terena, do nesreće je došlo kada je udaren pješak, nakon čega je intervenisala ekipa Službe hitne medicinske pomoći. Policijski službenici obavljaju uviđaj.

Za sada nije poznat stepen povreda povrijeđene osobe, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja i zvaničnog saopćenja nadležnih službi.