Poznat termin dženaze ubijenom Banovićaninu

Dženaza ubijenom Nerminu Ćosiću bit će klanjana u srijedu 10. juna sa početkom u 17:45 na mezarju Čifluk, dok će se Tevhid proučiti u 16:15 u džamiji Grivice-Brezici.

Ćosića je u nedjelju 7. juna ispred porodične kuće hitcima iz automatskog oružja ubio Hamid Taletović (64) koji je bio njegov komšija. Taletović je ranio i njegovu suprugu.

Policijski službenici PU Banovići su osumnjičenog pronašli i lišili slobode odmah nakon počinjenih krivičnih djela, a istražnje radnje su u toku u vezi ovog slučaja.

Iza Ćosića su ostali sinovi, supruga, brat, te rodbina.