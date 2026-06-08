Nesreća na gradilištu u Živinicama: Smrtno stradala jedna osoba

Nesreća na gradilištu u Živinicama dogodila se danas, 8. juna 2026. godine, a tom prilikom smrtno je stradala jedna muška osoba.

Kako je saopćeno iz policije, Policijskoj stanici Živinice oko 12:10 sati prijavljeno je da se nesreća dogodila na gradilištu objekta u izgradnji u Živinicama.

Smrt muške osobe na mjestu događaja konstatovala je dežurna ljekarka Doma zdravlja Živinice.

Uviđaj na mjestu događaja izvršit će istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu.

Uviđajem rukovodi dežurni kantonalni tužilac, a sve dalje mjere i radnje poduzimat će se po njegovim uputama.

Više informacija o okolnostima ove nesreće bit će poznato nakon okončanja uviđaja.