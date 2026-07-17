Muškarac iz Živinica osuđen na dvije i po godine zatvora zbog droge i oružja

Općinski sud u Živinicama prvostepeno je osudio Anisa Vokića na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnih djela povezanih s neovlaštenom proizvodnjom i prodajom droge, posjedovanjem opojnih droga te nedozvoljenim držanjem oružja ili eksplozivnih materija.

U izrečenu kaznu bit će mu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 21. januara 2026. godine u 11.50 sati do 13. jula 2026. godine, kada mu je pritvor ukinut rješenjem Općinskog suda u Živinicama.

Istom presudom izrečena mu je i sigurnosna mjera oduzimanja predmeta.

Iz Suda je naglašeno da presuda nije pravosnažna te da stranke u postupku imaju pravo žalbe.