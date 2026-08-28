Živinice: Birači vezani za dom mogu se prijaviti za glasanje putem mobilnog tima

Jasmina Ibrahimović

Gradska izborna komisija Živinice obavijestila je birače sa područja Osnovne izborne jedinice Živinice koji su zbog bolesti, starosti ili invalidnosti vezani za svoje domove da se mogu prijaviti za glasanje putem mobilnog tima.

Kako je saopćeno nakon sjednice Komisije održane u četvrtak, 27. augusta 2026. godine, prijavu mogu izvršiti birači ili članovi njihovih porodica.

Prijave se podnose u sjedištu Gradske izborne komisije Živinice, u zgradi Gradske uprave na adresi Ulica Alije Izetbegovića broj 28, ili putem kontakt telefona 061/146-481.

Rok za prijavu je 4. septembar 2026. godine.

Kako bi birač ostvario pravo na glasanje putem mobilnog tima, uz prijavu je potrebno dostaviti kopiju medicinske dokumentacije kojom se potvrđuje bolest ili invaliditet zbog kojeg je birač vezan za kućno liječenje.

Iz Gradske izborne komisije Živinice pozvali su građane koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu izvrše u predviđenom roku kako bi im bilo omogućeno ostvarivanje biračkog prava putem mobilnog tima.

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