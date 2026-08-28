Sud poništio odluke UNSA: Sebija Izetbegović dobila spor protiv Univerziteta

Prof. dr. Sebija Izetbegović dobila je spor protiv Univerziteta u Sarajevu pred Općinskim sudom u Sarajevu, koji je poništio odluke na osnovu kojih su joj ranije oduzeta akademska zvanja.

Sud je kao nezakonite poništio odluke Senata UNSA od 6. marta 2023. godine, kao i rješenje tadašnjeg rektora Rifata Škrijelja od 9. marta iste godine.

Univerzitet u Sarajevu obavezan je i da Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 KM, u roku od 30 dana.

Tužbu protiv UNSA Izetbegović je podnijela u martu 2023. godine, tvrdeći da su odluke kojima su joj oduzeta akademska zvanja donesene nezakonito.

Postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu trajao je duže vrijeme, a u aprilu ove godine sud se prethodno proglasio nenadležnim za odlučivanje u ovom predmetu.

Nakon žalbe Izetbegović, Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je takvu odluku i predmet vratio Općinskom sudu uz obavezu da odluči o samom tužbenom zahtjevu.

U ponovljenom odlučivanju Općinski sud je usvojio tužbeni zahtjev Sebije Izetbegović i poništio sporne odluke Univerziteta.

Time su sudskom odlukom osporene odluke koje su bile osnova za oduzimanje njenih akademskih zvanja.

Univerzitet u Sarajevu sada je dužan postupiti u skladu sa presudom, dok će konačan pravni ishod zavisiti i od eventualnih daljnjih pravnih koraka stranaka u postupku.