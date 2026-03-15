Izetbegović: Sebija neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da njegova supruga Sebija Izetbegović neće biti kandidat na predstojećim Općim izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Govoreći u intervjuu za MTV Igman, Izetbegović je odgovarao na pitanja novinara o mogućim kandidatima za Predsjedništvo BiH, uključujući i bivšu direktoricu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

„Ne. Sebija je bila kandidat, mislim kandidovali su je. Mene je iznenadilo ko je sve kandidovao i koliko je kandidatura dobila za člana Predsjedništva. Žena koja se nikada time nije bavila. Nije to bilo zrelo, takve kandidature nisu bile zrele. Mene su začudili ljudi koji su davali takve kandidature“, rekao je Izetbegović.

U nastavku je govorio i o njenom radu na čelu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

„Sebija jeste jedna energična žena, jeste uvela red u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Uspjela je vratiti ogroman dug. Svaka čast… Ali, pazite, član Predsjedništva BiH bi trebao biti neko ko se razumije u diplomatiju, Oružane snage, čime se Sebija nije bavila“, kazao je Izetbegović.

Dodao je i da je Sebija Izetbegović u okviru Stranke demokratske akcije dobijala veliku podršku članstva.

„Onim čime se Sebija bavila bila je veoma dobra i dobila je najveći broj glasova na tajnim glasanjima u SDA za Glavni odbor i na tajnim glasanjima za različite pozicije u Kantonu Sarajevo, Skupštini KS, u Parlamentu FBiH. Ona je svaki put u SDA u toj izbornoj jedinici dobila najveću podršku“, podvukao je Izetbegović.