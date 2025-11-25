Bakir Izetbegović obećao duplo veće penzije za osam do deset godina

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Maglaju je održana tribina na kojoj je govorio predsjednik SDA Bakir Izetbegović. U svom obraćanju dio govora posvetio je obećanjima vezanim za rast plata i penzija, naglašavajući da bi ekonomski standard građana bio prioritet ukoliko SDA preuzme odgovornost nakon narednih Općih izbora.

Izetbegović je rekao da će stranka imenovati kadrove na najodgovornije pozicije, a zadatak budućeg federalnog premijera, kako je naveo, bio bi nastavak posla koji je radio Fadil Novalić. Podsjetio je da je prije deset godina najavio otvaranje 100.000 radnih mjesta u deceniji, ali je istakao da je taj broj, prema njegovim riječima, ostvaren za šest godina.

Duplo veće penzije za osam do 10 godina

Govoreći o ekonomskim parametrima, kazao je da prosječna plaća u Federaciji trenutno pokriva samo polovinu potrošačke korpe. Istakao je cilj da se taj odnos popravi za 50 posto u narednih pet godina, a potpuno udvostruči u periodu od deset godina. U tom kontekstu iznio je obećanje da će plate biti duplo veće za osam do deset godina, kao i penzije, naglašavajući da SDA to može ostvariti.

Dodao je da su nakon agresije najviše stradali dijelovi BiH u kojima su Bošnjaci većina, ali da su upravo ti krajevi danas među najuspješnijima, što je, kako je rekao, potvrda sposobnosti i znanja.

Govorio je i o prijedlogu Zakona o proporcionalnoj zastupljenosti, navodeći da mu se protive oni koji teže dominaciji. Naglasio je da Ustav jasno propisuje da struktura vlasti mora odražavati strukturu stanovništva, te da je potrebno uspostaviti mehanizam sa sankcijama za one koji taj princip ne poštuju.

U završnici obraćanja pozvao je na jedinstvo probosanskog političkog bloka, upozoravajući da se djelovanjem stranih centara moći nastoji narušiti politička sloga. Kao najveći izazov izdvojio je demografsko starenje, odlazak mladih i potrebu da se iskoristi potencijal dijaspore. Prema njegovim riječima, snažan i ujedinjen probosanski blok te bolje infrastrukturno povezivanje ključni su za ekonomski i društveni napredak Bosne i Hercegovine.