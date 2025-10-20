Trojka poručuje: “Izetbegoviću je Dodik strašni slon, nama tigar od papira”

Stranke okupljene u koaliciji Trojka poručile su danas da su izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića i stranačkih predstavnika pokušaj umanjivanja rezultata koje su postigle aktuelne vlasti u odnosima s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

U saopćenju za javnost navode da je „u njihovom mandatu Dodik politički penzionisan“, dok, kako tvrde, SDA „žali za takvim raspletom“.

– U Izetbegovićevim očima Dodik je slon pred kojim sve drhti, ali mi smo pokazali da je on samo tigar od papira. Ne može Izetbegović da prežali Dodikovo penzionisanje, jer je sam igrao po taktovima njegove harmonike u Predsjedništvu – navodi se u saopćenju.

Iz Trojke tvrde da je bivši član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović tokom svog mandata „činio ustupke Dodiku“, dok su aktuelne vlasti, kako navode, „gradile odnose s međunarodnom zajednicom i stvarale preduslove za promjene na političkoj sceni“.

– Dok smo strpljivo gradili odnose s međunarodnim partnerima, SDA nas je optuživala za servilnost. Danas govore da je upravo međunarodna zajednica doprinijela Dodikovoj kapitulaciji – dodaje se u saopćenju.

Koalicija Trojka navodi da će nastaviti politiku dijaloga bez, kako ističu, „plašenja građana ratom i tajnih dogovora s Dodikom“.

