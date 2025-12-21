Magazinović pitao Dodika: Koliko je novca potrošeno na lobiranje, a koliko na zaštitu građana?

Predsjedavajući Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) Saša Magazinović uputio je tri pitanja Miloradu Dodiku u vezi s problemom odlaganja nuklearnog otpada na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Magazinović je podsjetio da Dodik, kao član Predsjedništva BiH, nije iskoristio priliku da pitanje izmještanja lokacije odlagališta nuklearnog otpada uslovi proglašavanjem izgradnje Pelješkog mosta vitalnim interesom, čime bi zaštitio građane koji žive uz granicu s Hrvatskom.

Također je upitao koliko je javnog novca Dodik uložio u lobiranje za skidanje vlastitih sankcija, a koliko za izmještanje odlagališta i zaštitu interesa građana, između ostalog, kako je kazao, i ljudi čiji je donedavno bio predsjednik.

Treće pitanje odnosi se na susret s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Banjoj Luci, neposredno prije nego što je Sabor Hrvatske usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, te zašto Dodik tada nije otvorio ovu temu, iako je ranije najavljivao da će se ona provlačiti na svakom sastanku.

Za razliku od Dodika, koji je, kako navodi, imao veliku moć ali je nije iskoristio u pravcu zaštite svojih komšija, Magazinović ističe da je u kontinuitetu djelovao s kolegama iz Zelenog kluba kako bi se problem nuklearnog otpada redovno razmatrao na zajedničkim sjednicama Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske.

O ovom pitanju je komunicirao s predsjednicom Evropske komisije, poslanicima u Evropskom parlamentu, Predsjedništvom BiH, kolegama u Odboru za zdravstvo Parlamenta Slovenije te predstavnicima ugroženih lokalnih zajednica u BiH i Hrvatskoj.

Zeleni klub je, kako je dodao, organizirao niz skupova s međunarodnim učešćem, kao i sastanaka u zemlji i inozemstvu, posvećenih ovom problemu.

Magazinović je pozvao sve relevantne aktere u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja intenziviraju aktivnosti u pravnoj i političkoj borbi na međunarodnim adresama kako bi se zaustavio projekat uspostave odlagališta nuklearnog otpada na granici s BiH. Naglasio je da je potrebno iskoristiti sve alate kako bi se bosanskohercegovačkim ekspertima omogućilo praćenje i učešće u izradi studija i dokumenata koje priprema hrvatska strana, saopćeno je iz Kluba poslanika SDPBiH u Predstavničkom domu PSBiH.