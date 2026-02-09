Dodik najavio inicijativu za vraćanje dejtonskih nadležnosti Republici Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti vraćanje svih nadležnosti koje su, kako navodi, entitetu pripale po Dejtonskom sporazumu, te da će to biti uslov za buduće razgovore.

Poručio je da će se tražiti povrat nadležnosti u oblastima vojske, granične policije i fiskalnog sistema, kao i ukidanje državnog Suda i Tužilaštva BiH, uz ocjenu da od tih zahtjeva neće odustati.

U oštroj retorici kritikovao je političke strukture u Sarajevu i naveo da će uskoro izaći s imenima, bez obzira koja je stranka na vlasti, te je istovremeno pozvao opoziciju u Republici Srpskoj na, kako je rekao, strateški dijalog o novim političkim procesima i geopolitičkim okolnostima. Dodao je i da se razmatra mogućnost napuštanja institucija BiH, uz plan da se zaposlenima iz RS u tim institucijama osigura finansijska podrška.

Dodik je ustvrdio i da bi eventualnu samostalnost Republike Srpske, prema njegovim riječima, u kratkom roku priznalo petnaest država.