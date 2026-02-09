Dodik najavio inicijativu za vraćanje dejtonskih nadležnosti Republici Srpskoj

Adin Jusufović
Milorad Dodik
Foto: Fena
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti vraćanje svih nadležnosti koje su, kako navodi, entitetu pripale po Dejtonskom sporazumu, te da će to biti uslov za buduće razgovore.

Poručio je da će se tražiti povrat nadležnosti u oblastima vojske, granične policije i fiskalnog sistema, kao i ukidanje državnog Suda i Tužilaštva BiH, uz ocjenu da od tih zahtjeva neće odustati.

U oštroj retorici kritikovao je političke strukture u Sarajevu i naveo da će uskoro izaći s imenima, bez obzira koja je stranka na vlasti, te je istovremeno pozvao opoziciju u Republici Srpskoj na, kako je rekao, strateški dijalog o novim političkim procesima i geopolitičkim okolnostima. Dodao je i da se razmatra mogućnost napuštanja institucija BiH, uz plan da se zaposlenima iz RS u tim institucijama osigura finansijska podrška.

Dodik je ustvrdio i da bi eventualnu samostalnost Republike Srpske, prema njegovim riječima, u kratkom roku priznalo petnaest država.

pročitajte i ovo

Politika

Imamović: Dodikov revizionizam opasan za mir u Evropi

Politika

Magazinović pitao Dodika: Koliko je novca potrošeno na lobiranje, a koliko...

Politika

Vučić i Dodik razgovarali u Beogradu uoči izbora u RS

Vijesti

Puljić: SAD pasivan prema OHR-u, BiH prepuštaju Evropskoj uniji i EUFOR-u

Vijesti

Trojka poručuje: “Izetbegoviću je Dodik strašni slon, nama tigar od papira”

Politika

Dodik o novom pokretu Stanivukovića: To je znak nemoći

Vijesti

Sindikat trgovine tvrdi da se radnicima prijeti zbog protesta: “Spiskovi se misteriozno gube”

Tuzla i TK

Porezna uprava FBiH u dvodnevnoj akciji izvršila 560 kontrola

Vijesti

Sindikat Nove Željezare Zenica traži hitne mjere zaštite domaće proizvodnje čelika i radnih mjesta

Politika

Prijava protiv Dodika zbog vrijeđanja Bošnjaka, SDA prozvala i Bećirovića i Trojku

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]