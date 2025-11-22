Vučić i Dodik razgovarali u Beogradu uoči izbora u RS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, dan uoči prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na kojima se bira njegov nasljednik.

Sastanak je održan u Predsjedništvu Srbije u trenutku kada se u javnosti spekuliše o zahlađenim odnosima dvojice političara.

Vučić je nakon susreta kratko saopćio: „Danas u Predsjedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i RS.“

Iako detalji razgovora nisu objavljeni, jasno je da je Dodik ovom objavom želio poslati poruku biračima da odnosi sa predsjednikom Srbije ostaju dobri, posebno uoči sutrašnjeg izbornog dana.

U Republici Srpskoj danas je na snazi predizborna tišina.