Centralna izborna komisija BiH zvanično je raspisala Opće izbore 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine na izborima će birati članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, poslanike Narodne skupštine RS-a, predsjednika i potpredsjednike RS-a, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.

Opći izbori 2026. donose nova pravila: Glasovi će se prvi put brojati elektronski

Opći izbori 2026. godine donose i značajne novine na biračkim mjestima. Centralna izborna komisija najavljuje primjenu novih tehnologija, prije svega biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, s ciljem veće kontrole i transparentnosti izbornog procesa.

„Kada govorimo o biračima, svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem lične karte biva upisan u Centralni birački spisak. Posebno bih napomenuo da državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva, trebaju podnijeti prijavu za glasanje na izborima u Bosni i Hercegovini do 21. 7. 2026. godine, putem zvanične internet stranice Centralne izborne komisije BiH, odnosno portala e-Izbori. Na samom portalu postoji korisničko uputstvo, a aplikacija je dostupna od danas”, kazao je Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a BiH.

Prema najavama iz CIK-a, birači će i dalje glasati na biračkom mjestu, iza paravana, ali će se nakon popunjavanja listića glas provlačiti kroz skener povezan s glasačkom kutijom. Time bi se omogućilo brže elektronsko očitavanje rezultata, dok ručno brojanje ostaje dio izbornog procesa.

„Slijedi nam vrlo izazovan period jer smo zbog dugotrajne procedure i javne nabavke izgubili dosta vremena, ali vjerujem da ćemo primijeniti nove izborne tehnologije na predstojeće izbore u BiH. Novitet na izborima će biti izgled i sadržaj glasačkog listića i sam način glasanja, a što je prilagođeno upotrebi skenera na izborima”, dodao je Kalaba.

Iz Centralne izborne komisije pojašnjavaju da se za birače sam postupak glasanja neće značajno promijeniti. Novina je dodatna provjera identiteta putem otiska prsta, dok će glasački listić, nakon označavanja, biti skeniran prije ubacivanja u kutiju.

„Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača, koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znači i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način, unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe“, pojašnjava Irena Hadžiabdić, članica CIK-a BiH.

Posebna pažnja bit će posvećena edukaciji birača, jer će izgled glasačkog listića biti prilagođen novim tehnologijama. Umjesto dosadašnjeg označavanja znakom X, birači će biti upućeni da pravilno popune označeno polje.

„Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. S obzirom na to da toga ranije nije bilo, ovo je veoma važno za efikasnost i transparentnost izbornog procesa. Po prvi put, nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, javnost će imati uvid u rezultate na svim nivoima vlasti”, kazala je Hadžiabdić.

Iz CIK-a poručuju da se u ovom slučaju ne radi o elektronskom glasanju, nego o digitalizaciji dijela izbornog procesa. Naglašavaju da biračko pravo ostaje isto, a da bi nove tehnologije trebale smanjiti mogućnost zloupotreba i ubrzati objavu preliminarnih rezultata.

„Dakle, nije ovo elektronsko glasanje, ovdje se radi o digitalizaciji izbornog procesa. Za birača nema nikakve promjene u njegovom aktivnom učešću na biračkom mjestu. Tako da će i stari birači, i mlađi, i novi i tako dalje, potpuno na jednostavan način, kao i do sada, izršiti svoje biračko pravo”, objašnjava Suad Arnautović, član CIK-a BiH.

U Centralni birački spisak upisano je više od 3,4 miliona birača. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a iz CIK-a upozoravaju da je od dana raspisivanja izbora zabranjena preuranjena kampanja, plaćeno političko oglašavanje prije roka, kao i širenje dezinformacija o izbornom procesu.