Isplata junskih penzija ranije od uobičajenog datuma

Isplata penzija za mjesec juni bit će ranije nego što je to uobičajena praksa. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak, 3. jula 2026. godine.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana penzija 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pri čemu osnovica iznosi 724,36 KM.

Prema tome, najniže penzije iznose:

, 434,62 KM za korisnike sa manje od 20 godina penzijskog staža,

, 470,83 KM za korisnike sa 20 do manje od 25 godina staža,

, 507,05 KM za korisnike sa 25 do manje od 30 godina staža,

, 543,27 KM za korisnike sa 30 do manje od 35 godina staža,

, 615,71 KM za korisnike sa 35 do manje od 40 godina staža,

, 688,14 KM za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža.

Najniža invalidska i porodična penzija, koja se ostvaruje iza aktivnog osiguranika, od 1. januara 2026. godine iznosi 651,92 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine, uz navršenih 40 ili više godina staža osiguranja, iznosi 842,44 KM.

Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM.

Junske penzije primit će ukupno 470.291 korisnik, a za njihovu isplatu osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.