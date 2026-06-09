Od 1. jula očekuje se novo povećanje penzija u FBiH

Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija, u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2 posto. Nakon dodatnog usklađivanja od 0,06 posto, minimalna penzija u Federaciji BiH trenutno iznosi 666,76 KM.

Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi između 5,8 i šest posto. To znači da bi povećanje bilo obračunato na julsku penziju, koju će penzioneri dobiti u augustu.

Konačnu odluku o procentu povećanja treba donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a nakon toga potvrditi Vlada Federacije BiH.

Tačan procenat povećanja bit će poznat nakon zvanične odluke nadležnih institucija.