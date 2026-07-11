PIO/MIO zvanično objavio visinu akontativnog povećanja penzija za juli

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje zvanično je objavio da će akontativno povećanje penzija za juli iznositi 3,5 posto. Odluku o akontacijskom usklađivanju penzija donio je Upravni odbor Zavoda, a primjenjuje se od 1. jula 2026. godine.

Povećanje će biti obračunato na iznos penzije isplaćene za juni 2026. godine i odnosi se na sve korisnike koji su do tog datuma ostvarili pravo na penziju. Izuzetak su penzije ostvarene tokom 2026. godine, koje neće biti predmet ovog usklađivanja. Ipak, najniže i zagarantovane penzije ostvarene u ovoj godini biće akontativno usklađene po istoj stopi od 3,5 posto.

Kako je saopćeno iz Federalnog zavoda PIO/MIO, stopa usklađivanja utvrđena je u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Formula predviđa da se pri obračunu uzima 60 posto rasta prosječne bruto plaće i 40 posto rasta indeksa potrošačkih cijena.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, rast prosječne bruto plaće iznosio je 3,7 posto, dok je rast indeksa potrošačkih cijena (CPI) bio 3,2 posto. Primjenom zakonske formule dobijena je stopa akontativnog usklađivanja od 3,5 posto.

Iz Zavoda navode da su ranije procjene ukazivale na nešto veći rast cijena, ali su konačni statistički podaci pokazali nižu stopu inflacije, prvenstveno zbog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

Konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biće utvrđena nakon objave svih službenih statističkih podataka za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko bude veća od sada utvrđenih 3,5 posto, razlika će penzionerima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.

Odluka će stupiti na snagu nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese zaključak kojim daje saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.