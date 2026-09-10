Pripadniku Oružanih snaga BiH uručeno visoko američko vojno priznanje

Arnela Šiljković - Bojić

Pripadniku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadiru Admiru Jusupoviću, jučer je u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu uručena Medalja za naročite zasluge u službi, jedno od značajnijih američkih vojnih priznanja za doprinos u neborbenim operacijama.

Odličje mu je uručio otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH John Ginkel, a priznanje se odnosi na Jusupovićev angažman od 2021. do 2024. godine, kada je obavljao dužnost oficira za vezu Bosne i Hercegovine s Nacionalnom gardom američke savezne države Maryland, kao i zamjenika vojnog izaslanika BiH u Sjedinjenim Američkim Državama.

Medalja za naročite zasluge u službi dodjeljuje se pripadnicima koji svojim angažmanom značajno doprinose unapređenju operativne efikasnosti i ostvarivanju strateških ciljeva, a priznanje brigadiru Jusupoviću dodijelio je Biro Nacionalne garde SAD-a.

Tokom angažmana u Sjedinjenim Američkim Državama Jusupović je odlikovan i Medaljom za izuzetnu službu Nacionalne garde savezne države Maryland. BiH i Maryland već godinama sarađuju kroz Program državnog partnerstva.

Jusupović je tokom svoje vojno-diplomatske misije bio uključen u unapređenje programa zajedničke vojne obuke, ali i razvoj civilne saradnje između Bosne i Hercegovine i Marylanda.

Brigadir Admir Jusupović trenutno obavlja dužnost inspektora u Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane BiH.

Tokom dosadašnje karijere odlikovan je i Medaljom pohvale Oružanih snaga SAD-a za učešće u Operaciji „Iračka sloboda“ 2008. godine, NATO medaljom za misiju ISAF u Afganistanu 2010. godine, kao i Medaljom za izuzetnu službu Nacionalne garde Floride 2021. godine.

Posljednje priznanje dobio je kao komandant Bataljonske borbene grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH tokom zajedničke vježbe Oružanih snaga BiH i SAD-a „Immediate Response 21“.

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