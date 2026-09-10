Banovići danas obilježavaju Dan Općine

Dan Općine Banovići obilježava se danas, 10. septembra, nizom aktivnosti kojima će biti odata počast poginulima, predstavljena ulaganja u lokalnu zajednicu, te upriličeni svečana sjednica i kulturno-zabavni program.

Obilježavanje počinje u 10 sati polaganjem cvijeća na šehidskom spomen-obilježju u Mjesnoj zajednici Aljkovići, nakon čega je u 10:30 sati planirano obraćanje gostiju. U 11 sati delegacije će položiti cvijeće i u Mjesnoj zajednici Seona.

Program povodom Dana Općine Banovići bit će nastavljen u podne ispred Vatrogasnog doma, gdje je planirana primopredaja vatrogasnog vozila. Pola sata kasnije, ispred zgrade Samačkog doma, bit će upriličena primopredaja službenog motornog vozila humanitarnoj organizaciji „Merhamet“.

U 13:45 sati predviđeno je polaganje cvijeća na Centralnom spomen-obilježju, dok će u 14 sati u pozorišnoj sali Radničkog doma biti održana svečana sjednica. Nakon sjednice planiran je koktel u 15:30 sati.

Večernji dio obilježavanja počinje u 20 sati koncertom povodom Dana Općine Banovići, a program će biti završen vatrometom u 21 sat.

Iz Općine Banovići pozvali su građane, goste i prijatelje ove lokalne zajednice da prisustvuju programu i zajedno obilježe datum koji, kako je istaknuto, podsjeća na zajedničku prošlost, ljude koji su gradili i branili Banoviće, ali i na odgovornost prema njihovom budućem razvoju.