Banovići dobijaju nove sportske terene

Adin Jusufović
Banovići dobijaju nove sportske terene

Banovići će početkom septembra dobiti nove sportske terene namijenjene ljubiteljima košarke i tenisa, a njihovo otvaranje bit će obilježeno višednevnim sportskim programom.

Publika će imati priliku pratiti profesionalni teniski meč članova Teniskog kluba „Sloboda“ Tuzla, dok će prije njihovog nastupa na teren izaći i mlade članice omladinskog pogona ovog kluba. Nakon toga planirana je ceremonija svečanog otvaranja novih sportskih terena.

Program će biti nastavljen Basket 3×3 turnirom, na kojem se očekuju ekipe iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. U subotu, 5. septembra, na rasporedu je takmičenje za igrače do 18 godina, dok će dan kasnije nastupiti seniorske ekipe.

Veliko finale seniorskog Basket 3×3 turnira planirano je za nedjelju, 6. septembra, u 20.30 sati.

Prijave ekipa moguće su isključivo putem zvanične FIBA platforme.

Novi tereni trebali bi postati mjesto okupljanja djece, mladih i drugih građana koji žele trenirati, takmičiti se i slobodno vrijeme provoditi kroz sportske aktivnosti.

Pokrovitelj izgradnje teniskog i basket terena je Općina Banovići, uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

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