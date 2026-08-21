Rudnik Banovići gradi solarnu elektranu vrijednu oko 34 miliona KM

Rudnik Banovići planira izgradnju fotonaponske elektrane snage 15 megavata na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, čime bi zemljište koje je godinama služilo rudarskoj proizvodnji dobilo novu namjenu u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora.

Projekat je dio programa „Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini“, ukupne vrijednosti oko 80 miliona KM, koji se finansira putem IBRD-a i Svjetske banke.

Za Banoviće je u okviru ovog programa predviđeno 47,6 miliona KM, od čega bi približno 34 miliona KM trebalo biti usmjereno u izgradnju solarne elektrane.

Prema planovima, elektrana bi mogla proizvesti dovoljno energije da pokrije približno polovinu potreba Rudnika Banovići za električnom energijom, što bi trebalo doprinijeti smanjenju troškova poslovanja. Za priključenje će biti korištena postojeća elektroenergetska infrastruktura Rudnika.

Projektom se ujedno nastoji proširiti djelatnost kompanije, koja bi uz proizvodnju mrkog uglja dobila i vlastite kapacitete za proizvodnju zelene energije. Očekuje se i otvaranje prostora za nova radna mjesta i zanimanja povezana s obnovljivim izvorima energije.

Iz Rudnika poručuju da energetska tranzicija u ovom slučaju ne podrazumijeva gašenje rudarske djelatnosti, nego postepeno prilagođavanje kompanije novim tržišnim i energetskim okolnostima.

Izgradnjom solarne elektrane na nekadašnjem rudničkom odlagalištu Banovići bi napravili jedan od konkretnijih koraka prema razvoju rudarsko-energetsko-industrijskog kompleksa sa više izvora prihoda i većim osloncem na obnovljive izvore energije.