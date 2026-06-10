Rudnici u FBiH moraju pripremiti planove za povećanje proizvodnje uglja

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sastanak s rukovodstvima JP Elektroprivreda BiH, rudnika iz Koncerna EP BiH, Rudnika mrkog uglja Banovići i predstavnicima sindikata.

Tema sastanka bila je proizvodnja uglja u rudnicima i načini kako povećati njen nivo.

Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Sanel Buljubašić prezentirao je podatke o trenutnom nivou proizvodnje uglja, uporedne podatke iz prethodnih godina, kao i prognoze za naredni period. Istaknuto je da planovi za ovu godinu nisu ispunjeni, te da je potrebno pronaći rješenje za povećanje proizvodnje.

Buljubašić je naveo da Elektroprivreda BiH ispunjava obaveze prema rudnicima, ali da zbog nedovoljne proizvodnje uglja uvozi određene količine električne energije i za potrebe termoelektrana dokupljuje ugalj od trećih lica. Podsjetio je i na zakonsku obavezu Elektroprivrede da osigura redovno snabdijevanje potrošača električnom energijom.

Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u radu, prvenstveno na zastarjelu tehnologiju, te naglasili potrebu zajedničkog pronalaska rješenja kojim bi se osigurale dovoljne količine uglja.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da se o problemu nedovoljne proizvodnje uglja počelo razgovarati na vrijeme, te da je cilj pronaći način za povećanje proizvodnje. Naglasio je i da svi akteri moraju biti svjesni svoje odgovornosti u energetskom sistemu Federacije BiH.

Premijer Nermin Nikšić poručio je da je cilj zajednički pronaći rješenje za trenutno stanje. Podsjetio je na podatke koji pokazuju značajan pad količina iskopanog uglja, ali je istakao da je pozitivno što među učesnicima sastanka postoji solidarnost i razumijevanje za značajan rad rudara.

Na sastanku je zaključeno da uprave rudnika u narednom periodu trebaju pripremiti planove povećanja proizvodnje za narednih šest mjeseci, kao i za period od naredne tri godine.

Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene, o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Ponovljeno je zajedničko opredjeljenje svih učesnika da se pronađe način za povećanje nivoa proizvodnje uglja u rudnicima.