Cijene nafte i dalje visoke, Brent iznad 93 dolara po barelu

Adin Jusufović
Cijene nafte

Cijene nafte danas su blago pale, ali se i dalje kreću prema drugom uzastopnom sedmičnom rastu, dok sukob SAD-a i Izraela s Iranom nastavlja stvarati pritisak na snabdijevanje sa Bliskog istoka.

Fjučersi na Brent oslabili su za 0,4 posto, na 93,44 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pala za 0,5 posto, na 86,76 dolara. Uprkos današnjem padu, Brent je tokom prethodnih pet dana porastao više od sedam posto, a WTI više od osam posto.

Najveću zabrinutost na tržištu izazivaju mogući dalji poremećaji u isporukama iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

Dodatni pritisak stvara situacija u Ormuskom moreuzu, gdje je promet brodova značajno smanjen zbog iranskog zatvaranja prolaza i američke pomorske blokade, dok se problemi bilježe i u Crvenom moru.

Prema podacima kompanije Kpler, Ormuskim moreuzom je u četvrtak prošlo samo sedam trgovačkih brodova, što je približno upola manje nego prethodnog dana. Ovaj prolaz posebno je važan jer je prije početka sukoba njime prolazila približno petina svjetske potrošnje nafte.

Dodatnu neizvjesnost donose i političke poruke iz Washingtona i Teherana, zbog čega analitičari upozoravaju da bi cijene nafte mogle ostati pod snažnim pritiskom ukoliko se poremećaji u snabdijevanju nastave.

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