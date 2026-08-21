Ranko Debevec podnio ostavku na mjesto sudije i predsjednika Suda BiH

Adin Jusufović
Ranko Debevec

Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, prije nego što je Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH odlučila o njegovoj žalbi.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a početkom jula utvrdila je Debevčevu disciplinsku odgovornost i izrekla mu mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH. Ta odluka nije bila pravosnažna jer je imao pravo žalbe.

Iz VSTV-a je tada saopćeno da je Debevec proglašen odgovornim zbog toga što najmanje godinu i devet mjeseci nije postupao u skladu s pravilima automatske dodjele sudskih predmeta.

Prema obrazloženju prvostepene odluke, u 16 predmeta postupao je suprotno pravilima sistema za automatsko upravljanje predmetima, iako je kao predsjednik Suda BiH bio dužan osigurati i nadzirati pravilnu raspodjelu.

Disciplinska komisija ocijenila je da je takvim postupanjem prekršio službene obaveze i doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i vjerodostojnost pravosuđa.

Debevec je i ranije bio suspendovan, a dužnost predsjednice Suda Bosne i Hercegovine od njegove suspenzije obavlja sutkinja Minka Kreho.

pročitajte i ovo

BiH

Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH

Vijesti

Mjere zabrane za Debevca i Mehmedagića ponovo na razmatranju

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. mart

Vijesti

Debavec, Mehmedagić i Pijuk u srijedu se izjašnjavaju o krivnji

BiH

Predmet Debevec i drugi prenosi se na Posebni odjel Vrhovnog suda...

Istaknuto

SIPA pretresa računarske sisteme zbog Ranka Debevca

BiH

Za vikend popuštaju vrućine u Bosni

Vijesti

Cijene nafte i dalje visoke, Brent iznad 93 dolara po barelu

Vijesti

Od 11 do 92 KM: Delić odgovorio na kritike zbog povećanja penzija

BiH

Aćimović: Evropski istražitelji provjeravaju moguće zloupotrebe grantova u BiH

BiH

Požar u firmi čiji je suvlasnik Džanan Musa

Učitati više