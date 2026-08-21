Ranko Debevec podnio ostavku na mjesto sudije i predsjednika Suda BiH

Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, prije nego što je Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH odlučila o njegovoj žalbi.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a početkom jula utvrdila je Debevčevu disciplinsku odgovornost i izrekla mu mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH. Ta odluka nije bila pravosnažna jer je imao pravo žalbe.

Iz VSTV-a je tada saopćeno da je Debevec proglašen odgovornim zbog toga što najmanje godinu i devet mjeseci nije postupao u skladu s pravilima automatske dodjele sudskih predmeta.

Prema obrazloženju prvostepene odluke, u 16 predmeta postupao je suprotno pravilima sistema za automatsko upravljanje predmetima, iako je kao predsjednik Suda BiH bio dužan osigurati i nadzirati pravilnu raspodjelu.

Disciplinska komisija ocijenila je da je takvim postupanjem prekršio službene obaveze i doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i vjerodostojnost pravosuđa.

Debevec je i ranije bio suspendovan, a dužnost predsjednice Suda Bosne i Hercegovine od njegove suspenzije obavlja sutkinja Minka Kreho.