/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. mart

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

Dnevnik TV Slon, Crno i bijelo donosi događaja koji su obilježili 10. mart 2026. godine:

Apelaciono odjeljenje Suda BiH izreklo je 10. marta 2026. godine u Sarajevu drugostepenu presudu kojom je sarajevska advokatica Vasvija Vidović osuđena na šest mjeseci zatvora zbog sprečavanja dokazivanja u predmetu protiv Ranka Debevca.

Federalna uprava policije 10. marta 2026. godine provodi istražne radnje u Federalnom ministarstvu finansija u Sarajevu nakon prijave ministra Tonija Kraljevića o uočenim nepravilnostima u radu Ministarstva.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH 11. i 12. marta 2026. godine u Sarajevu razmatrat će 12 prijedloga zakona, izvještaje o radu Vlade FBiH i zahtjev za smjenu predsjedavajućeg Dragana Miokovića.

U Komemorativnom centru u Tuzli 10. marta 2026. godine identifikovani su posmrtni ostaci Ahmeta Musića iz Vlasenice i Huse Ćerimovića iz Milića, žrtava genocida u Srebrenici iz jula 1995. godine.

Udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja 10. marta 2026. godine u Tuzlanskom kantonu održalo je sjednicu na kojoj su razmatrani izvještaji o radu za 2025. godinu i plan aktivnosti za naredni period.

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će 13. i 14. marta 2026. godine u Tuzli održati proteste zbog nezadovoljstva platama i uslovima rada.

Željeznice Federacije BiH saopćile su 10. marta 2026. godine u Sarajevu da su tokom 2025. prevezle 5,86 miliona tona robe i oko 356 hiljada putnika.

