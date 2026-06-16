/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 16. dan juna?

Koji su događaji obilježili 16. dan juna?

Počela druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac

Vlada FBiH ograničila marže na gorivo

Ove sedmice promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli

Univerzitet FINRA Tuzla organizovao stručni skup o aktuelnim izazovima u računovodstvenoj profesiji

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program javnih investicija za period 2026–2028. godina, kojim je planirano 166 projekata ukupne vrijednosti 555,4 miliona KM. Program obuhvata projekte u različitim fazama realizacije i predstavlja osnov za buduće budžetsko planiranje.

Vlada Federacije BiH ograničila je marže na gorivo u narednih 90 dana, s ciljem stabilizacije tržišta i zaštite potrošača. Mjera se odnosi na neaditivirane naftne derivate, uz definisane maksimalne marže u veleprodaji i maloprodaji.

Univerzitet u Tuzli nastavlja obilježavanje 50 godina rada, a centralni događaj biće svečana promocija više od 300 diplomanata i magistranata. Promocija će biti održana 18. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Univerzitet FINRA Tuzla i FINconsult organizovali su stručni skup o izazovima računovodstvene profesije u BiH, uz promociju knjige o stanju i perspektivama struke.

Vlada Federacije BiH podržala je finansiranje i dugoročni model rada roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli. Roditeljske kuće pružaju smještaj porodicama djece oboljele od raka tokom liječenja.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, javni prihodi u prvih pet mjeseci ove godine iznosili su 3,67 milijardi KM. U odnosu na prošlu godinu zabilježen je blagi pad, ali rast u poređenju sa 2024.

Rukometni klub Sloboda potpisao je prvi profesionalni ugovor s mladim golmanom Adnanom Šljivićem. Iz kluba poručuju da je riječ o igraču velikog potencijala.

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je prvi trening u Salt Lake Cityju pred utakmicu sa Švicarskom na Svjetskom prvenstvu. Zmajevi u meč ulaze nakon remija s Kanadom i očekuju težak duel.

Sutra se igra derbi prvog kola Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske u Arlingtonu. Očekuje se veliki interes zbog kvaliteta i historije međusobnih susreta.