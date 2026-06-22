/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 22. juni

U dnevniku Crno i bijelo donosimo pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile 22. juni, ponedjeljak:

*** Zbog visokih temperatura i povećane potrošnje vode, u Tuzli se prati stabilnost vodosnabdijevanja i stanje u sistemu u narednom periodu.

*** U Tuzli je obilježeno 20 godina od prve kadaverične transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini, koja je urađena na UKC-u Tuzla 22. juna 2006. godine.

*** Kampanja „Da za donorstvo, da za život“ nastavljena je u Tuzli s ciljem podizanja svijesti o značaju donorstva i činjenici da jedna odluka može spasiti više života.

*** Počinje primjena povrata PDV-a pri kupovini prve nekretnine u BiH, nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio dopunu Pravilnika.

*** Pravo na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine imat će punoljetni državljani BiH koji ispunjavaju propisane uslove.

*** Požar na deponiji Uborak kod Mostara i dalje nije stavljen pod kontrolu, a u gašenju učestvuju vatrogasci, Air Tractor i pripadnici Oružanih snaga BiH.

*** Zbog dima s deponije Uborak građanima Mostara preporučeno je da izbjegavaju boravak na otvorenom i prate zvanične informacije nadležnih službi.

*** Danas je u Tuzli obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima, kroz okrugli sto “Prava preživjelih rata, 30 godina mira”.

*** Na okruglom stolu u Tuzli razgovarano je o pravima preživjelih žrtava rata, potrebi za sistemskom podrškom i važnosti očuvanja kulture sjećanja.

*** Grad Tuzla završio je radove na asfaltiranju ulice Goste Lazarevića, čime su poboljšani uslovi za sigurnije i kvalitetnije kretanje građana.

*** Ministarstvo obrazovanja i nauke TK upozorilo je da bojkot informacionog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti polaganje vozačkog ispita.

*** Objavljena je preliminarna lista sportskih stipendija u Tuzlanskom kantonu, a podršku će dobiti 150 sportista i trenera.

*** UEFA je odbila uvođenje pauza za hidrataciju po FIFA modelu, a više o ovoj odluci možete čitati na portalu rtvslon.ba.

*** Muška košarkaška reprezentacija BiH počela je pripreme na Vlašiću za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije.

*** Košarkaši BiH 2. jula u Zenici igraju protiv Turske, dok je dolazak Džanana Muse neizvjestan zbog povrede koljena.