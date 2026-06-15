U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 15. juni 2026. godine:

*** Potpisan je ugovor kojim je zvanično uspostavljen novi sistem organizacije i subvencioniranja javnog linijskog prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a mjesečna karta za kantonalne linije iznosit će 88 KM.

*** Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić posjetio je RMU Kreka u Tuzli, gdje je razgovarano o stabilizaciji proizvodnje uglja, zapošljavanju novih rudara i osiguranju dovoljnih količina električne energije za potrebe FBiH i izvoz.

*** Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom M.N. zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na prostituciju.

*** U policijskoj akciji “Pelikan”, koja je provedena na području Zvornika i Bijeljine, uhapšeno je osam osoba osumnjičenih za krivična djela povezana s drogom, oružjem i eksplozivnim materijama.

*** Ministarstvo odbrane BiH saopćilo je da će od 15. do 19. juna iznad teritorije Bosne i Hercegovine biti realizovan najavljeni posmatrački let u okviru međunarodnog Ugovora “Otvoreno nebo”.

*** Nova hidžretska 1448. godina nastupa večeras s akšam-namazom, a povodom njenog nastupanja čestitku je uputio reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović.

*** Fudbalska reprezentacija BiH doputovala je u Salt Lake City ggdje nastavljaju pripreme za naredni izazov na Mundijalu. Izabranike Sergeja Barbareza već 18. juna očekuje utakmica protiv Švicarske, koja će biti odigrana u Los Angelesu.