/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak, 19. juni 2026. godine

Događaji koji su obilježili ovaj petak, 19. juni 2026. godine

*** Nakon poraza Bosne i Hercegovine od Švicarske, selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko poručili su da je rezultat previsok, ali da ekipa nema namjeru odustati u nastavku takmičenja.

*** Trg slobode u Tuzli sinoć je bio ispunjen navijačima koji su uz pjesmu i podršku pratili utakmicu Bosne i Hercegovine i Švicarske, ali je poraz rezultatom 4:1 donio razočarenje među okupljene građane.

*** Bosna i Hercegovina i Hrvatska napravile su novi korak ka drugačijoj kategorizaciji graničnih prijelaza, dok građane BiH na granicama Evropske unije već dočekuje novi EES sistem digitalne registracije ulazaka i izlazaka.

*** Ministarstvo zdravstva TK potpisalo je prvi set ugovora sa domovima zdravlja u Kladnju, Banovićima, Doboj Istoku, Sapni i Teočaku, u okviru podrške primarnoj zdravstvenoj zaštiti vrijedne 3 miliona i 50 hiljada KM.

*** U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u rad je pušten novi aparat koji proširuje mogućnosti dijagnostike malignih oboljenja i omogućava preciznije dijagnostičke procedure za pacijente.

*** Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH su u akciji „LIVE 2“ na području Regionalnog centra Tuzla privremeno oduzeli robu stranog porijekla vrijednu oko 253.600 KM, namijenjenu internet prodaji.

*** Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Igora Hirkića iz Banovića, koji se tereti za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

*** Na području Tuzlanskog kantona za samo tri dana sankcionisana su 953 vozača, a pojedini prekršaji prema novim pravilima mogu koštati i do 5.000 KM.

*** Kantonalno tužilaštvo TK pripremilo je kratku brošuru namijenjenu građanima, s ciljem lakšeg razumijevanja osnovnih pravnih pojmova koji se koriste u krivičnom postupku.