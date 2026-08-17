ChatGPT pamti šta radite na računaru i može nastaviti nedovršene zadatke

Aplikacija ChatGPT za macOS dobila je novu opciju pod nazivom Computer History, koja korisnicima omogućava da aktivnosti na računaru koriste kao dodatni kontekst za rad sa ChatGPT-om.

Nova funkcija bilježi tok aktivnosti i formira svojevrsnu vremensku liniju rada, na osnovu koje može predlagati automatizaciju određenih procesa, ali i pomoći korisniku da nastavi zadatke koje ranije nije završio. Iz OpenAI-ja navode da ChatGPT i Codex ove podatke mogu koristiti kako bi bolje razumjeli kontekst korisničkih zahtjeva.

Computer History po načinu rada može podsjetiti na Microsoftovu funkciju Windows Recall, koja je ranije izazvala brojne rasprave o privatnosti. Ipak, iz OpenAI-ja naglašavaju važnu razliku, njihova funkcija ne snima fotografije ekrana, videozapise niti zvuk.

Umjesto toga, sistem registruje određene događaje na računaru i na osnovu njih pokušava rekonstruisati tok rada korisnika.

Tokom demonstracije prikazano je, između ostalog, kako ChatGPT može pronaći dokument koji je korisnik posljednji uređivao, provjeriti da li je podijeljen sa kolegama putem Slacka te sastaviti kratak pregled aktivnosti tokom jutra.

Ideja je da ChatGPT na ovaj način ima više informacija o tome na čemu je korisnik radio prije nego što mu postavi pitanje, čime bi odgovori i pomoć pri svakodnevnim zadacima mogli biti precizniji i konkretniji.