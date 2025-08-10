Stigao ChatGPT-5: Novi model donosi revolucionarne mogućnosti u korištenju vještačke inteligencije

ChatGPT-5 je zvanično lansiran i već je dostupan svim korisnicima, potvrđeno je iz kompanije OpenAI. Novi model vještačke inteligencije, koji nasljeđuje GPT-4, predstavljen je kao najnapredniji do sada, a dostupan je i u besplatnoj verziji uz određena ograničenja korištenja.

Za korisnike ChatGPT Plus, Pro, Enterprise i Edu paketa, GPT-5 nudi proširene funkcionalnosti i veći broj dostupnih odgovora. Novi model uvodi poboljšanja u oblasti programiranja, logičkog rezonovanja, medicinske preciznosti i opšteg razumijevanja jezika. Pored toga, značajno je smanjena stopa pojave netačnih informacija, poznatih kao “halucinacije” modela.

OpenAI ističe da je ChatGPT-5 dizajniran kao jedinstveni sistem koji automatski bira najefikasniji način odgovora u zavisnosti od složenosti korisničkog upita. U situacijama kada je potreban dublji uvid, model prelazi u režim razmišljanja, koji je posebno koristan za kompleksne zadatke i analize.

GPT-5 je dostupan i kroz API, uključujući verzije GPT-5 mini i GPT-5 nano, čime se omogućava široka primjena u razvoju softverskih rješenja, chatbotova, automatizacije i drugih digitalnih servisa.

Pojava ChatGPT-5 predstavlja važan korak u razvoju vještačke inteligencije, posebno u kontekstu svakodnevne upotrebe i poslovne primjene. OpenAI je još jednom pokazao da tehnologija ide korak ispred očekivanja, nudeći alate koji značajno unapređuju način na koji komuniciramo s mašinama.

