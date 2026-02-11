Eurostat objavio podatke: Evo koliko mladi u BiH koriste AI

AI alati su tokom 2025. godine postali dio svakodnevice mladih širom Evrope, a najnoviji podaci koje je objavio Eurostat pokazuju da ih je u Evropskoj uniji koristilo 63,8 posto osoba u dobi od 16 do 24 godine.

Prema istom istraživanju, upotreba koju bilježe AI alati među mladima gotovo je dvostruko veća u odnosu na ukupnu populaciju od 16 do 74 godine, gdje je zabilježen udio od 32,7 posto korisnika. Generativna umjetna inteligencija posebno je zastupljena u privatne svrhe, pa je u toj kategoriji koristi 44,2 posto mladih, dok je prosjek u općoj populaciji 25,1 posto.

Značajna razlika vidljiva je i u obrazovanju, gdje AI alati imaju sve veću ulogu. Za formalno obrazovanje koristi ih 39,3 posto mladih, dok je taj udio u ukupnoj populaciji znatno manji i iznosi 9,4 posto. Kada je riječ o profesionalnoj upotrebi, razlika je minimalna, 15,8 posto kod mladih u odnosu na 15,1 posto u općoj populaciji, što se povezuje s činjenicom da dio mlađe populacije još nije aktivno uključen na tržište rada.

Najveći udio mladih korisnika generativnih AI alata među članicama EU zabilježen je u Grčkoj, gdje iznosi 83,5 posto, zatim u Estoniji sa 82,8 posto i Češkoj sa 78,5 posto. Najniže vrijednosti registrovane su u Rumuniji, Italiji i Poljskoj.

Eurostat je objavio i podatke za zemlje koje nisu članice Evropske unije. Prema tim brojkama, AI alati u Bosni i Hercegovini prisutni su kod 65,4 posto mladih, dok je u Srbiji taj udio 47 posto, a u Sjevernoj Makedoniji 45,4 posto.