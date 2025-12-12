Umjetna inteligencija i ljudska prava u fokusu konferencije u Sarajevu

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je konferencija „Umjetna inteligencija, ljudska prava i sigurnost novinara“, koju je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovalo povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Događaj je realizovan 10. decembra, uz podršku Evropske unije kroz projekat „EU za inkluziju u BiH“.

Konferencija je okupila predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, medija i civilnog društva, s ciljem otvaranja rasprave o tome kako razvoj novih tehnologija utiče na ljudska prava i rad novinara. Učesnicima se obratio ministar za ljudska prava i izbjeglice, ističući da je Bosna i Hercegovina u Strazburu potpisala Okvirnu konvenciju o vještačkoj inteligenciji i ljudskim pravima, čime je potvrđena opredijeljenost države da digitalne procese usklađuje sa evropskim standardima.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Adebayo Babajide naglasio je da tehnološki napredak mora ostati u službi ljudi i da se sigurnost novinara mora dodatno štititi kroz evropske AI regulative i Akt o slobodi medija. Istakao je da je digitalno okruženje sve kompleksnije, zbog čega su neophodni jasniji mehanizmi zaštite od zloupotreba.

Tokom rasprave otvorena su pitanja odgovornosti algoritama, zaštite privatnosti građana, rizika diskriminacije i važnosti transparentnosti u primjeni tehnologija zasnovanih na umjetnoj inteligenciji. Poseban fokus bio je na sigurnosti novinara u online prostoru, digitalnom uznemiravanju i manipulaciji sadržajem, uz poruku da profesionalni rad medija predstavlja ključ očuvanja javnog interesa.

Učesnici su se saglasili da institucije u BiH trebaju dodatno ojačati kapacitete za nadzor i regulisanje upotrebe AI sistema te razviti jasne protokole i standarde odgovorne primjene tehnologije. Evropska unija je posebno naglasila nastavak podrške Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, instituciji Ombudsmena i Agenciji za ravnopravnost spolova kroz obuke, razvoj smjernica i jačanje institucionalne otpornosti.

Multisektorska saradnja označena je kao ključan faktor, a Ministarstvo je poručilo da će preporuke i zaključci konferencije biti uvršteni u naredne strateške dokumente kako bi se osigurala bolja zaštita građana i veće povjerenje u digitalno okruženje.

U poruci povodom Međunarodnog dana ljudskih prava učesnici su naglasili da tehnološki razvoj mora biti usmjeren na dobrobit čovjeka, jednaka prava i jačanje demokratskih vrijednosti.