Forto: Vrijeme je za uvođenje umjetne inteligencije u državnu upravu BiH

Na prestižnoj konferenciji „Kiss the Future“, posvećenoj vještačkoj inteligenciji (AI), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto istaknuo je značaj prisustva međunarodnih tehnoloških lidera poput Amazona u našoj zemlji, ocijenivši da to predstavlja jedinstvenu priliku za razvoj tehnologije, otvaranje novih radnih mjesta i uključivanje mladih stručnjaka u globalne inovacijske tokove.

– Ovo je jedinstvena prilika za Bosnu i Hercegovinu koju bismo trebali iskoristiti. Prilika da radimo s kompanijama poput Amazona ne samo da može unaprijediti naš tehnološki sektor nego i stvoriti nova radna mjesta i omogućiti našim mladim stručnjacima pristup globalnim inovacijama. Kao ministar, učinit ću sve što je u mojoj moći da otvorimo vrata ovakvim projektima i stvorimo povoljan ambijent za tehnološki napredak – naglasio je Forto.

Uvođenje AI u državne institucije

Ministar Forto najavio je i konkretne korake ka uvođenju umjetne inteligencije u institucije BiH, uz podršku UNDP-a. Riječ je o obukama za državne službenike, radionicama o najkorištenijim AI alatima i usklađivanju sa savremenim evropskim pravilima u oblasti vještačke inteligencije.

– Vrijeme je za uvođenje odgovorne umjetne inteligencije u državnu upravu. Završavamo eru ‘CIPS-papira’ i ulazimo u eru provjerljivih i sigurnih digitalnih usluga. AI nije zamjena za ljude – to je multiplikator snage javne uprave, u obostranom interesu i građana i državnih službenika – poručio je Forto.

UNDP je prethodno anketirao 516 službenika iz 57 državnih institucija. Rezultati su pokazali da 69 posto već koristi AI alate na poslu, ali 95 posto nikada nije prošlo formalnu obuku. Istovremeno, 96 posto službenika izrazilo je želju za edukacijom, pri čemu je najtraženija praktična obuka na konkretnim alatima (75%), zatim AI osnove (42%) i pravni/etički okvir (40%).

Digitalna transformacija

Uvođenje AI dio je šire tranzicije ka digitalnim servisima koju vodi Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Tokom Fortinog mandata, Bosna i Hercegovina pristupila je programu Digitalna Evropa, otvorivši pristup EU fondovima za digitalizaciju, okončava se projekat digitalizacije javnog RTV signala, a inicirano je pristupanje e-CMR protokolu za moderniji i transparentniji cestovni promet. Također, uvodi se digitalni CEMT.

Forto zagovara šire prihvatanje e-potpisa i procedura „bez papira“ u cijeloj upravi, kako bi digitalne usluge postale standard. IDDEEA je već uspostavila kvalificirani elektronski potpis i omogućila razmjenu podataka među institucijama, čime se znatno skraćuju i olakšavaju procedure za građane. Kao primjer dobre prakse izdvojio je Kanton Sarajevo, koji je među prvima regulisao i uspostavio ePortal – digitalnu platformu za pružanje elektronskih usluga, uz poruku da takav model trebaju slijediti i druge zajednice.

Konferencija „Kiss the Future“

Konferencija „Kiss the Future“ okupila je stručnjake iz različitih oblasti s ciljem razgovora o najnovijim trendovima u razvoju vještačke inteligencije i njenom potencijalu da transformiše društvo i privredu Bosne i Hercegovine.