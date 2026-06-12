Ukidanje rominga s EU donosi manje troškove građanima BiH

Ukidanje rominga s EU jedna je od najopipljivijih koristi evropskih integracija za građane Bosne i Hercegovine, poručio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Forto je na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama zapadnog Balkana o uključivanju regiona u režim “Roam Like at Home”.

Ovaj režim građanima bi omogućio korištenje mobilnih usluga u državama članicama Evropske unije bez dodatnih troškova rominga.

“Ovo je jedna od najopipljivijih koristi evropskih integracija za naše građane. Kada proces bude uspješno završen, građani Bosne i Hercegovine moći će koristiti mobilne telefone širom Evropske unije bez straha od visokih računa za roming. To je konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji”, izjavio je Forto.

Ministar je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren. Jedna od njih je usklađivanje zakonodavstva s evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH već je pripremilo Nacrt novog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija putem platforme eKonsultacije.

“Nismo čekali da pregovori počnu kako bismo krenuli raditi svoj dio posla. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pripremilo je Nacrt novog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija putem platforme eKonsultacije. Time smo pokazali da želimo biti dio rješenja i da smo spremni ispuniti obaveze koje su pred nama”, rekao je Forto.

Pozvao je institucije i političke aktere da podrže što skorije usvajanje zakona, ističući da građani BiH ne smiju biti taoci sporih procedura kada je riječ o koristima koje već uživaju građani Evropske unije.

“Svaki korak koji nas približava ukidanju rominga sa EU istovremeno nas približava i članstvu u Evropskoj uniji”, poručio je Forto.

Podsjetio je da je roming između zemalja zapadnog Balkana ukinut 2021. godine, zahvaljujući regionalnom sporazumu, te da predstojeći pregovori predstavljaju nastavak tog procesa.

Prema Fortinim riječima, proširenje istog principa na Evropsku uniju značilo bi manje troškove za građane, studente, privrednike i sve koji putuju, rade ili posluju s državama članicama EU.