Gužve na granicama i čekanja zbog primjene EES sistema posljedica su sporog puta BiH ka Evropskoj uniji, izjavio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Forto je danas u Sarajevu, odgovarajući na pitanje o mogućnosti smanjenja gužvi na graničnim prijelazima, kazao da je čekanje na granici neugodno i diskriminatorno, ali da je do takve situacije došlo jer Bosna i Hercegovina nije dio Evropske unije.

Prema njegovim riječima, građani koji se osjećaju poniženo na granicama trebaju znati da je izvor problema u zastoju evropskog puta BiH. Forto je ocijenio da dio političkih blokada dolazi iz pravca antievropskih politika, zbog kojih se reforme ne provode dinamikom koju zahtijeva Evropska unija.

On je naveo da je proteklog vikenda i sam čekao na granici, dok su pojedini putnici i vozila prolazili brže, te dodao da očekuje da bi se proces prelaska granice mogao ubrzati nakon duže primjene sistema.

Forto je podsjetio da se često spominje primjer Grčke, koja je, prema informacijama kojima raspolaže, djelimično suspendovala sistem za britanske državljane, ali ne i za sve putnike koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Ministar je upozorio da će predstojeća sezona biti izazovna za sve putnike koji žele preći granicu, a nemaju pasoš neke od zemalja Evropske unije.

Prema njegovim riječima, EES sistem predstavlja izazov i za Bosnu i Hercegovinu i za samu Evropsku uniju, jer je riječ o novom i zahtjevnom sistemu čija će se primjena pratiti u narednom periodu.