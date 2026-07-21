Ljetni odmor u Turskoj putnicima pruža mogućnost da izbjegnu duža čekanja na granicama i velikim evropskim aerodromima, uz razvijenu mrežu direktnih letova i efikasne procedure po dolasku u zemlju.

Svako putovanje je važno, a svaka minuta provedena na odmoru ima dodatnu vrijednost. Dok su tokom ljetne sezone dugi redovi postali uobičajeni na brojnim velikim aerodromima, istraživanje Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, WTTC, pokazuje da bi višesatna čekanja na granicama zbog novog Sistema ulaska i izlaska, EES, mogla odvratiti približno trećinu putnika od posjete Šengen zoni.