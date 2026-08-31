Skandal u Beogradu: Reprezentaciji BiH zadržana oprema pred ključnu utakmicu

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočila se s problemima tokom putovanja prema Litvaniji, nakon što je njihova sportska oprema zadržana na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, piše Slobodna Bosna.

Prema navodima ovog portala, oprema bh. reprezentativaca zadržana je u Beogradu od subote poslijepodne do najmanje nedjelje poslijepodne, zbog čega igrači nisu imali dresove i patike potrebne za planirani trening.

Slobodna Bosna navodi da je u međuvremenu postojao najmanje jedan let iz Beograda, preko Varšave, prema Viljnusu, ali da oprema bh. tima nije poslana tim putem.

O slučaju se na društvenim mrežama oglasio i bosanskohercegovački politolog Jasmin Mujanović, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Srbijanska državna sigurnost, očito djelujući kao odgovor na smrt ratnog zločinca Mladića, maltretirala je košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine tokom tranzita kroz Beograd te namjerno zadržala njihovu opremu kako bi sabotirala trening tima pred ključnu kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo“, poručio je Mujanović, prenosi Slobodna Bosna.

Selektor reprezentacije BiH Dario Gjergja poručio je da se ekipa, uprkos problemima, mora fokusirati na ono što može uraditi na terenu.

„Nadamo se da će nam stići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu. Moramo se fokusirati i razmišljati samo o onome što možemo pružiti na terenu“, izjavio je Gjergja.

Slobodna Bosna ovaj slučaj povezuje i s drugim dešavanjima unutar reprezentacije uoči puta, navodeći da su košarkaš Aleksandar Lazić i pomoćni trener Zoran Petković napustili tim neposredno prije polaska iz Tuzle. Portal tvrdi da je njihov odlazak uslijedio nakon političkih pritisaka povezanih s dešavanjima na prethodnoj utakmici protiv Italije.