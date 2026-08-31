BiH danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Zmajevi ovaj duel dočekuju nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i poslije nekoliko problema koji su obilježili putovanje i pripremu ekipe. Aleksandar Lazić povukao se iz reprezentacije nakon prijetnji i pritisaka koji su, prema ranije objavljenim informacijama, dolazili iz Republike Srpske.

Probleme je dodatno zakomplikovala i sportska oprema reprezentacije koja je tokom transporta ostala u Varšavi, zbog čega su bh. košarkaši morali improvizovati odjeću i obuću za treninge.

Selektor Dario Gjergja poručio je da se ekipa, uprkos svemu, mora maksimalno usmjeriti na veoma zahtjevan duel.

Kazao je da je Litvanija napravila određene promjene u sastavu i pružila više prostora mlađim igračima, ali je naglasio da je riječ o tradicionalno snažnoj košarkaškoj reprezentaciji koja će pred domaćom publikom biti posebno motivisana.

Gjergja očekuje da će Litvanija pred desetak hiljada navijača pružiti znatno bolje izdanje, zbog čega od svojih igrača traži čvrstu i borbenu utakmicu bez obzira na probleme koji su pratili reprezentaciju.

Selektor BiH za ovaj susret na raspolaganju ima Adina Vrapca, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Darka Talića, Aliju Islamovića, Vojina Ilića, Jusufa Nurkića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu.

Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na četvrtom mjestu u grupi sa tri pobjede i četiri poraza. Plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz grupe.

Utakmica Litvanija – BiH počinje danas u 17:30 sati, a direktan televizijski prijenos osiguran je na kanalu Arena Sport 1.