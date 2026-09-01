TK za šest mjeseci uvezao robe za 1,3 milijarde KM

Vanjska trgovina Tuzlanskog kantona u prvih šest mjeseci 2026. godine dostigla je višemilijardsku vrijednost, ali je vrijednost uvezene robe bila za gotovo 259 miliona KM veća od izvoza.

Iz Tuzlanskog kantona od januara do kraja juna izvezeno je robe u vrijednosti od 1,045 milijardi KM, dok je istovremeno uvezeno oko 1,304 milijarde KM. Izvoz je u odnosu na isti period prošle godine smanjen za 2,8 posto, a uvoz za 1,6 posto.

Samo u junu vrijednost izvoza iznosila je 180,6 miliona KM, što predstavlja rast od 9,2 posto u odnosu na maj. Uvoz je istog mjeseca dostigao 228,5 miliona KM i bio je za 2,4 posto veći nego mjesec ranije.

Najveći dio izvoza odnosio se na industrijske materijale, kojih je u prvih šest mjeseci izvezeno u vrijednosti od 472,5 miliona KM. Slijede proizvodi za široku potrošnju sa 235 miliona KM i kapitalni proizvodi sa gotovo 203 miliona KM.

Istovremeno je uvoz industrijskih materijala dostigao gotovo 563 miliona KM, dok je za kapitalne proizvode izdvojeno 279 miliona KM. Uvoz hrane i pića iznosio je više od 165 miliona KM, što je 31,5 posto više nego u istom periodu prošle godine