Komunalac Tuzla zapošljava ukupno 12 radnika na određeno vrijeme, a JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla objavio je javni oglas za prijem radnika na pet različitih pozicija.

Prema objavljenom oglasu, traži se jedan radnik u higijeni grada u Radnoj jedinici „Higijena grada“, četiri specijalizovana vrtlarska radnika, odnosno kosca, pet vrtlarskih radnika u Radnoj jedinici „Parkovi“, jedan radnik na selekciji otpada te jedan inkasant u Odjelu za naplatu i fakturisanje.

Za svih 12 radnika predviđeno je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, bez ugovaranja probnog rada.

Za radno mjesto radnika u higijeni grada traži se PK ili NK stručna sprema i radno iskustvo do jedne godine. Poslovi, između ostalog, obuhvataju čišćenje javnih površina, prikupljanje i uklanjanje otpada, kao i poslove u okviru zimske službe.

Za četiri specijalizovana vrtlarska radnika, kosca, potrebna je PK stručna sprema i radno iskustvo do godinu dana. Posao uključuje mašinsko i ručno košenje travnjaka i zelenih površina, čišćenje vodotoka, sadnju ukrasnog bilja i druge poslove održavanja javnih zelenih površina.

Pet vrtlarskih radnika bit će angažovano na poslovima čišćenja zelenih površina, sakupljanja lišća, pripreme zemljišta, sadnje cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanja i održavanja zelenila. Za ovu poziciju potrebna je PK ili NK stručna sprema i radno iskustvo do jedne godine.

Za radnika na selekciji otpada traži se NK stručna sprema i radno iskustvo do godinu dana. Posao obuhvata manuelno sortiranje sekundarnih sirovina, baliranje izdvojenog materijala te čišćenje postrojenja i radnog prostora.

Na poziciji inkasanta traži se jedan izvršilac sa KV ili SSS stručnom spremom i radnim iskustvom do godinu dana. Posao se obavlja na terenu, a uključuje podjelu i naplatu mjesečnih računa za odvoz otpada, prikupljanje podataka o novim korisnicima, ažuriranje evidencija i polaganje dnevnog pazara.

Kandidati za sva radna mjesta moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina i zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.

Komunalac Tuzla zapošljava putem javnog oglasa, a zainteresovani kandidati dužni su dostaviti popunjen prijavni obrazac koji je dostupan na web stranici preduzeća, uz uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo ili diplomu o završenoj školi te potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene stručne spreme.

Izabrani kandidati prije stupanja na posao morat će dostaviti i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja na web stranici preduzeća, stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i u dnevnom listu „Oslobođenje“, računajući od dana posljednje objave.

Prijave sa kratkom biografijom mogu se dostaviti putem protokola preduzeća ili preporučenom poštom na adresu JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, Ulica 4. aprila 7A, 75000 Tuzla, uz obaveznu naznaku radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Kandidati koji žele konkurisati za više radnih mjesta moraju dostaviti posebnu prijavu za svaku poziciju. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove, neće biti razmatrane.