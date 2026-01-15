Radnici Komunalca uklanjaju snijeg i led iz centra grada

Jasmina Ibrahimović

Nakon obilnih snježnih padavina koje su proteklih dana zahvatile Tuzlu, uslijed porasta temperatura došlo je do topljenja snijega i stvaranja veće količine vode, bljuzgavice i leda na ulicama i trotoarima.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla saopćeno je da Zimska služba nastavlja intenzivne aktivnosti na čišćenju i uklanjanju nagomilanog snijega i leda, s posebnim fokusom na užu jezgru grada, gdje je frekvencija pješaka i vozila najveća.

Ekipe su na terenu svakodnevno i rade na uklanjanju ostataka snijega, leda i blata sa kolovoza, pješačkih staza i prilaza javnim ustanovama, kako bi se povećala sigurnost građana i olakšalo kretanje.

Iz Komunalca apeluju na građane da budu oprezni prilikom kretanja, posebno u jutarnjim i večernjim satima, te da imaju razumijevanja za povremene otežane uslove saobraćaja dok traju radovi na čišćenju.

