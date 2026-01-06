/FOTO/ Komunalac tokom noći čistio glavne raskrsnice

JKP Komunalac Tuzla tokom noći 05. na 06. januar 2026. godine proveo je uklanjanje sniježnih nanosa sa glavnih gradskih raskrsnica u Tuzli, nastalih usljed obilnih snježnih padavina koje su zahvatile grad.

Aktivnosti se realizuju u saradnji sa Gradom Tuzla i Službom za komunalne poslove i rad mjesnih zajednica, uz podršku mehanizacije gradskih javnih preduzeća Vodovod i kanalizacija te Centralno grijanje. Fokus je na najfrekventnijim saobraćajnicama, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Uklanjanjem postojećih nanosa stvara se i dodatni prostor za prihvat novih količina snijega, s obzirom na najavljene padavine u narednim danima, a nadležne službe poručuju da će i dalje pratiti stanje na terenu i reagovati u skladu s vremenskim uslovima.

