Sutra reduciran odvoz otpada u Tuzli zbog Kurban bajrama

Zbog obilježavanja Kurban bajrama, sutra će u Tuzli biti reduciran odvoz otpada, saopćeno je iz JKP „Komunalac“ Tuzla.

Kako su naveli iz ovog preduzeća, odvoz otpada bit će organizovan prema posebnom rasporedu i vršit će se samo u užoj jezgri grada. Na terenu će biti angažovana dva kamiona za odvoz otpada.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla zamolili su korisnike za razumijevanje i prilagođavanje prazničnom režimu rada. Građanima je upućen apel da tokom prazničnih dana otpad ne odlažu nepropisno i da vreće s otpadom ne ostavljaju pored kontejnera.

Kako ističu, odgovorno postupanje građana važno je kako bi se očuvala čistoća naselja i spriječilo širenje neugodnih mirisa, posebno u periodu kada je proces odvoza otpada otežan zbog praznika