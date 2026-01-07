JKP Komunalac Tuzla u punom kapacitetu na terenu zbog snježnih padavina

U skladu s operativnim planom Zimske službe, JKP Komunalac Tuzla od početka snježnih padavina neprekidno angažuje kompletnu raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo na području grada Tuzle i prigradskih naselja, s ciljem osiguranja prohodnosti saobraćajnica i bezbjednog odvijanja saobraćaja.

U okviru Zimske službe održava se oko 500 kilometara saobraćajnica, pri čemu se radi o kilometrima održavanja po smjerovima kretanja, a ne o isključivoj fizičkoj dužini puteva. Zbog jakih i kontinuiranih snježnih padavina, kada je visina snijega na pojedinim lokalitetima prelazila 45 centimetara, bilo je neophodno višekratno čišćenje istih pravaca, što je značajno povećalo obim izvedenih radova.

Prije početka padavina izvršeno je preventivno posipanje abrazivnog materijala na prioritetnim saobraćajnicama. Početkom snijega, sva raspoloživa mehanizacija kontinuirano je radila na čišćenju i održavanju prohodnosti gradskih saobraćajnica, raskrsnica i pješačkih površina, u skladu s utvrđenim prioritetima.

Paralelno s radom mehanizacije, na ručnom uklanjanju snijega bilo je angažovano ukupno 120 radnika Zimske službe i Radne jedinice Parkovi, koji su bili raspoređeni na čišćenju trotoara, pješačkih zona, javnih površina i drugih prioritetnih lokacija. Specijalizovana ekipa Radne jedinice Parkovi kontinuirano je uklanjala oborena i oštećena stabla nastala usljed velikih količina snijega, s ciljem zaštite građana i imovine.

Aktivnosti Zimske službe, pored glavnih gradskih saobraćajnica, redovno su provođene i u visinskim zonama, brdskim naseljima i rubnim mjesnim zajednicama. Uprkos otežanim uslovima, sve prioritetne saobraćajnice tokom izvještajnog perioda održavane su prohodnim.

U saradnji s Gradom Tuzla, Službom za komunalne poslove i rad mjesnih zajednica, te uz podršku mehanizacije javnih preduzeća Vodovod i kanalizacija i Centralno grijanje, tokom noći 5. i 6. januara 2026. godine izvršeno je uklanjanje sniježnih nanosa s glavnih gradskih raskrsnica, kada je saobraćaj mirniji, s ciljem poboljšanja protočnosti i stvaranja prostora za eventualne nove padavine. U ovim aktivnostima učestvovao je i određeni broj privrednih subjekata.

Tokom dosadašnjeg perioda zimskog održavanja utrošeno je više od 150 tona čiste putne soli te preko 250 tona mješavine rizle i putne soli, koje su korištene za preventivno i interventno posipanje saobraćajnica, raskrsnica, prilaza, trotoara i drugih javnih površina, u skladu s definisanim prioritetima.

Radna jedinica Odvoz smeća nastoji održavati redovan odvoz komunalnog otpada, ali zbog izuzetno teških uslova rada, posebno u visinskim zonama i brdskim naseljima gdje su parkirana vozila i sniježni nanosi otežali ili onemogućili pristup kontejnerima i kantama, dolazi do povremenih odstupanja u dinamici odvoza. Građani se pozivaju na strpljenje, uz napomenu da će se odvoz otpada normalizovati čim se steknu adekvatni uslovi na terenu.

Zimska služba JKP Komunalac Tuzla ostaje u stalnom stanju pripravnosti, a sve aktivnosti bit će nastavljene u skladu s vremenskim uslovima i prognozama za naredni period.