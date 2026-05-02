Infantino najavio novi mandat u FIFA-i, pa šokirao izjavom o cijenama ulaznica za Mundijal

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino potvrdio je na kongresu u Vancouveru da će se 2027. godine kandidirati za još jedan mandat na čelu svjetske fudbalske organizacije.

Obraćajući se delegatima, Infantino je govorio o rezultatima FIFA-e u protekloj deceniji, posebno ističući rast prihoda i veća ulaganja u razvoj fudbala širom svijeta. Prema njegovim riječima, ukupni prihodi FIFA-e za period od 2022. do 2026. godine trebali bi iznositi gotovo 12 milijardi eura.

Posebno je naglasio povećanje razvojnih sredstava za naredni ciklus, navodeći da su sredstva za period od 2027. do 2030. godine povećana osam puta i da sada iznose 2,3 milijarde eura.

“Razvojna sredstva za period 2027–2030 povećana su osam puta i sada iznose 2,3 milijarde eura”, rekao je Infantino.

Značajan dio prihoda očekuje se od Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Upravo je taj turnir izazvao kritike zbog visokih cijena ulaznica i uvođenja dinamičkog modela određivanja cijena.

Infantino je odbacio dio kritika, navodeći da je interesovanje za ulaznice ogromno.

“Mnogo ste čuli o ulaznicama za Svjetsko prvenstvo. Imali smo 500 miliona zahtjeva za njih. Imali smo 50 miliona u posljednja dva. Naravno da su to skupe ulaznice, ali su i pristupačne”, kazao je predsjednik FIFA-e.

Dodao je da se prihodi FIFA-e ne zadržavaju u organizaciji, nego se raspoređuju kroz razvojne programe, podršku nacionalnim savezima i ulaganja u postojeća i nova takmičenja.

“Prihod se raspoređuje među savezima članicama te ulaže u postojeća i nova takmičenja”, poručio je Infantino.

Prema dostupnim informacijama, Infantino već ima značajnu podršku za novi mandat, posebno među savezima iz Južne Amerike, Afrike i Azije, zbog čega se smatra glavnim favoritom za ostanak na čelu FIFA-e.