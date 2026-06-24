U Tuzli održan seminar o korištenju TKFIT aplikacije

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli održan je seminar “Edukacija za upravljanje i korištenje TKFIT aplikacije”, namijenjen nastavnicima tjelesnog i zdravstvenog odgoja, stručnim saradnicima i drugim učesnicima uključenim u praćenje tjelesnog razvoja djece i mladih u Tuzlanskom kantonu.

Seminar je organizovan u saradnji Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Društva pedagoga TK. Kroz stručna predavanja i praktične radionice učesnici su se upoznali s normativnim okvirom, načinom korištenja aplikacije, procedurama testiranja i mjerenja, te mogućnostima analize i interpretacije prikupljenih podataka.

Tokom seminara predstavljeni su normativni i operativni aspekti implementacije TKFIT sistema, praktična primjena aplikacije, način unosa i upravljanja podacima, generisanje izvještaja, kao i standardizovani protokoli testiranja i mjerenja koji će se primjenjivati u osnovnim školama.

TKFIT je savremeni sistem koji omogućava kontinuirano praćenje tjelesnog razvoja, motoričkih sposobnosti i zdravstvenih pokazatelja djece školskog uzrasta. Prikupljeni podaci trebali bi predstavljati osnovu za donošenje strateških odluka, kreiranje razvojnih politika, planiranje preventivnih programa i unapređenje kvaliteta života djece i mladih u Tuzlanskom kantonu.

Preliminarni rezultati pilot faze ukazali su na potrebu snažnijeg i sistemskog djelovanja kada je riječ o fizičkoj aktivnosti djece. Kako je navedeno, uočeni su izazovi povezani s povećanom tjelesnom masom, slabijim nivoom koordinacije i nedovoljno razvijenim motoričkim sposobnostima kod značajnog broja učenika.

Zbog toga se TKFIT posmatra kao važan alat za pravovremeno prepoznavanje izazova i planiranje mjera koje će doprinijeti zdravijem i aktivnijem odrastanju novih generacija.

Realizaciju projekta podržali su Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Institucionalna podrška, kako je istaknuto, potvrđuje opredijeljenost da se razvoj obrazovnog sistema i javnozdravstvenih politika zasniva na naučno utemeljenim pokazateljima i pouzdanim podacima.